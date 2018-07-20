Костюм «железного человека» позволяет летать

Вчера, 23:45

18 июля британский изобретатель Ричард Браунинг летал в реактивном экзоскелете на улицах Лондона.

Он продемонстрировал публике возможности своего реактивного костюма. Улица была закрыта во время трюка, чтобы избежать нежелательных столкновений с автомобилями.

Реактивный костюм можно уже приобрести всем желающим: магазин Selfridges в Лондоне продает версию костюма Браунинга за $ 442 711.

Костюм «железного человека» работает на дизельном или реактивном топливе. Вес его – 26 кг. Он позволяет летать на высоте до 3700 метров. Правда, полет этот должен быть не слишком долгим: при объеме топливного бака в 16 литров потребление топлива реактивными двигателями – до 4-х литров в минуту. Скорость же полета может быть довольно внушительной – до 51 км/ч.