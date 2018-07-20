Найдено место гибели космической станции «Марс-6»

Сегодня, 13:40

Американский спутник Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки, которые помогли группе российских энтузиастов. Впервые за долгие годы они отчетливо смогли рассмотреть место падения «Марс-6».

Найдено место падения космической станции «Марс-6». Российские активисты уже долгое время занимаются поиском места падения советской межпланетной станции «Марс-6». Возглавляет данное исследование Антон Громов, которого вдохновили на него еще в 2013 году прочтение статьи о поисках станции «Марс-3». Завершалась она словами о том, что место падения «Марс-6» еще не обнаружено, поэтому исследователь решил заполнить этот пробел.

Известно, что опираясь на снимки, сделанные различными устройствами NASA, российская группа ученых все же смогла найти место гибели космической станции «Марс-6», кратер является местом падения советской межпланетной станции. Для получения достоверных данных пришлось использовать даже компьютерное моделирование.

Энтузиасты уверены, что размер кратера должен быть 4 на 5 метров. Также предполагается, что устройство во время падения могло отскочить на несколько метров. Похожий кратер был обнаружен на дне Эритрейского моря.

Напомним, что станция «Марс-6» была запущена на Красную планету в 1973 году для исследования грунта. Устройству удалось выполнить все поставленные перед ним задачи, но в момент включения тормозных двигателей связь со станцией пропала и найти его не удалось.