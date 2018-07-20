На МКС отправятся сразу два робота «Фёдор»

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Робо-экипаж отправят на орбиту в августе 2019 года. Для этого используют беспилотный корабль «Союз».

На МКС уже в следующем году отправятся сразу два робота «Фёдор». Поначалу они разрабатывались в качестве спасателей по заказу МЧС.

Затем «Фёдор» вызвал повышенный интерес не только у «Роскосмоса», но и у «Росатома». Предполагается, что миссией этого робота станет первый полёт на «Федерации». Это разрабатываемый в России космический корабль нового типа.

«Фёдор» поучаствует во всех трёх его испытаниях. Первое станет тестовым, которое проведут в 2022 году. Через год будет повторное в автоматическом режиме и с пристыковкой к МКС. Ещё через год состоится полёт «Федерации» с космонавтами.

Два робота «Фёдор», полетав на «Союзе», пройдут свои тестирования перед следующими полётами. Андроиды не будут задействованы в управлении кораблями. Они будут на них пассажирами, но не только.

В режиме дикторов они станут оповещать, что происходит внутри корабля. В частности, температурный режим или величину перегрузок.

Необычных космонавтов уже неофициально назвали «киберэкипажем». Это связано с тем, что они полетят не в транспортном отсеке, как груз, а как полноценные члены команды корабля.

Ранее космические агентства США, Японии и Европы запускали своих роботов в космос, только в качестве грузов.