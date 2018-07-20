Учёные научились ловить морских животных, не нанося им вреда

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Конструкция данного механизма позволяет довольно безобидным образом «похищать» рыб и прочих обитателей морей.

Американские учёные нашли способ избежать травмирования и гибели морских животных, которые нужны для проведения исследований. Инженеры из Гарвардского университета научились ловить обитателей моря, не нанося им вреда, посредством специального устройства. В настоящее время «похищать» рыб и прочих существ можно двумя способами. Первый подразумевает использование цилиндрической ловушки. Он малоэффективен, поскольку животное в конечном итоге может вообще не заплыть в ёмкость. Второй способ основан на использовании «механической руки», которая захватывает рыбу в специальный сосуд или же засасывает её. Он более эффективен, но опасен для самого животного, так как может привести к его травмированию либо же смерти.

Разработка гарвардских учёных представляет собой устройство, которое выполнено в стиле «оригами». Лепестки девайса раскрываются в нужный момент и плавно помещают рыбу в ёмкость. В ближайшее время технологию хотят взять на вооружение крупные исследовательские центры США.

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