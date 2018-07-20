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Радары показали, что монстр имеет длину в 10 метров. Он уже не раз нападал на рыболовные суда, говорят местные рыбаки.

В Якутии найдено доисторическое подводное чудовище. оссийские учёные призывают мировое научное сообщество провести исследование озера Лабынкыр, которое находится на востоке Якутии. Дело в том, что подводный радар местных исследователей обнаружил в озере 10-метровое существо.

Учёные считают, что найденный монстр является неизвестной ранее науке формой жизни. Чудовище уже прозвали «Дьявол». Когда исследователи обнаружили монстра, то были буквально поражены.

По словам учёных, чудовище «Дьявол» ежедневно открывает о себе новые невероятные детали. Местные рыбаки рассказали экспертам, что монстр иногда нападает на их лодки. Один из местных жителей рассказал, как его 10-метровое судно чудовище буквально вытолкнуло из воды. Такую тяжёлую лотку могло ударять только огромное животное, вроде недавно обнаруженного «Дьявола».

Стоит отметить, что в регионе озера Лабынкыр многие люди рассказывают о существовании подводного чудовища. «Дьявол» иногда утаскивает людей и животных в озеро. Часто его жертвами становятся и рыбаки на своих лодках, то есть описанный случай не единичный.

Если в Якутии в озере Лабынкыр найдут монстра «Дьявола», то научное сообщество буквально докажет существование гигантских доисторических рыб.