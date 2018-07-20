Фермер 4 года прятал череп двухметрового полумифического животного

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В последнее время археологи все реже находят останки древних животных, которые могут больше рассказать о развитии фауны. В связи с этим, поступок французского фермера является просто преступным.

Науке известно, что большинство археологических находок были сделаны обычными людьми абсолютно случайно. Такой случай произошел и во Франции, когда один из фермеров во время проведения сельскохозяйственных работ наткнулся на довольно большой череп двухметрового неизвестного животного, его размер составлял приблизительно два метра. Такая находка испугала мужчину, поэтому он решил спрятать его подальше от зевак и специалистов.

Сообщается, что череп был найден еще в 2014 году и только спустя четыре года фермер решил отправить его для изучения археологов. Все это время останки фермер прятал. Мужчина решил отдать его в Музей естественной истории, который расположен в Тулузе. Его ферма расположена всего в 70-ти километрах от города. Ученые сразу поняли, что находка принадлежит скелету пиренейского мастодонта, который считается полумифическим животным и предком современного слона.

Специалисты поясняют, что ранее (150 лет назад) в руки ученых попадали только четыре зуба гомфотерия, именно поэтому его и считают полумифическим. Археологи провели детальные раскопки на участке фермера, но остальных частей скелета обнаружено не было. Теперь исследователи изучают череп и стараются определить, где же может находиться остальная часть скелета.