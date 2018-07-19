«Обойдет всех»: Пророк из Израиля назвал нового скрытого лидера мира

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Вера станет ключом к мировой победе, уверены эксперты из Израиля.

«В ближайшие дни дом Маунт Хашем будет стоять над горами и возвыситься над холмами; И все народы будут смотреть на него с радостью », - гласит Исаия 2: 2 (Библия Израиля).

Взгляд на развитие событий между странами в последнее время вызывает много вопросов и опасений. Ввиду сложной ситуации в противостоянии США и России. Также конфликтующими и потенциально опасными считают Северную Корею, Китай и Японию. Не стоит забывать, что в мире нет единого вектора отношений любой страны с партнерами, соседями и врагами. Разнообразие политических связей порождает выбор в будущем, уверят политологи. Ввиду этого формируются явные и тайные взаимоотношения на мировой арене, которые в итоге заставляют «более слабые страны» бояться и опасаться государств-гигантов, среди которых все вышеуказанные. Но политизированность ситуации наталкивает людей отрекаться от своих убеждений и находить спокойствие в вере. Писатель-фантаст Ави Йориша из Израиля считался в некотором роде ведуном. Пророк назвал нового скрытого лидера мира.

В своей книге «Ты знаешь, как израильское изобретательство восстанавливает мир» он неоднократно подчеркнул, что Израиль обойдет всех мировых гигантов и произведет фурор.

«Еврейская мистическая традиция говорит, что, когда Бог создал Вселенную, Он затаил дыхание, чтобы освободить место для чудес света. И когда Бог сказал: «Да будет свет», он послал десять сияющих сосудов, чтобы заполнить тьму творения. Если бы корабли оставались нетронутыми, мир был бы совершенен. Но божественная сила Бога была слишком сильной. Он разбил сосуды и рассеял их искры. Большинство из них упало на землю в земле Израиля », - объяснил свой выбор писатель.

Журналистка Элиана Руди напоминает, что эти слова не стоит считать пустыми и важно их всегда помнить. Например, Исаия пророчествует время, в которое внимание мира будет обращено на величие Израиля: «И народы будут ходить по свету твоему, цари, сияющим сиянием» (Исаия 60: 3). В Исаии 60:22 рассказывает о том, как Израиль, хотя и самый маленький, будет могущественным: «Самый маленький станет кланом; маленький, могучий народ. I Hashem ускорит его в свое время ».

На данный момент США ведет переговоры с Израилем по поводу сотрудничества в нескольких сегментах бизнеса.