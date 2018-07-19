Рак мозга может спровоцировать компьютерная томография

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У детей риск возникновения раковой опухоли после прохождения процедуры повышается в 1,5 раза.

В Journal of the National Cancer Institute опубликованы результаты исследования, согласно которым, высокоточная диагностика может спровоцировать возникновение рака. Наибольшему риску появления злокачественных образований подвержены маленькие пациенты.

Последние 20 лет трудно себе представить без КТ. С ее помощью врачи могут точнее определить состояние здоровья человека, но процедура связана с повышенными дозами радиации.

Голландские ученые проанализировали взаимосвязь между возникновением у людей лейкемии или опухоли головного мозга и облучением на томографе в детстве. Результат исследования показал, что группа людей, страдающих от новообразований различного типа, оказалась на 50% больше, чем ожидалось. Связь между томографией и лейкемией не обнаружена, так как облучение костного мозга было незначительным.

Исследования еще не закончены. Сейчас ученые должны найти подтверждение, что члены фокус-группы не были предрасположены к возникновению рака и не подверглись облучению именно по этой причине. Однако полученные выводы все-таки нужно принимать во внимание.

В научных кругах рекомендуют прибегать к компьютерной томографии в детском возрасте только после того, как все остальные методы обследования исчерпаны и пациенту однозначно показана КТ.