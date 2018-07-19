Волновая электростанция в Геленджике будет извлекать выгоду из шторма

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В Геленджике ученые Московского института океанологии год назад установили волновой преобразователь. Эта волновая электростанция преобразовывает кинетическую энергию волн в электрическую.

Результаты исследований показывают, что вблизи Геленджика можно получить до 10-15 млн. кВт/час электроэнергии. Об этом рассказал генеральный директор гидроэнергетической компании Владимир Егурнов. Электростанция на воде будет извлекать выгоду из шторма, город получит большое количество электроэнергии, а береговая линия будет защищена конструкциями от штормов.

В Голубой бухте Геленджика теперь предстоит установить 12 постоянных конструкций. Вырабатываемой электроэнергии должно хватить для электроснабжения всего поселка. Наибольший эффект волновая электростанция будет иметь в период штормов в ноябре-декабре.