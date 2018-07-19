IBM использует искусственный интеллект для борьбы с онкологией

Сегодня, 21:26

Новая технология исследования точечных мутаций опухолей в организме будет доступна уже с 2019 года.

Корпорация IBM будет продолжать использовать искусственный интеллект Watson для борьбы с раком. Они заключили договор с Департаментом по делам ветеранов США. Интеллект Watson будет анализировать состояние солдат с раком и даже на четвертой стадии заболевания. В Ассоциацию ветеранов входит 3,5% всех раковых больных Соединенных Штатов. Это представляет собой самую большую группу из ныне существующих людей с онкологией.

Ситуация осложнялась и тем, что 40% людей, которые теперь будут получать помощь от Watson, проживают в сельской местности. А там, как известно, медицина гораздо хуже развита, нежели в больших городах. С 2019 года онкобольные солдаты смогут обследоваться с помощью новой технологии.

Ранее использовать искусственный интеллект для борьбы с онкологическими заболеваниями предложил руководитель компании Google Сундар Пичаи. Он сообщил, что будущее явно за искусственным интеллектом и отказываться от его помощи из-за боязни быть захваченными роботами достаточно глупо.