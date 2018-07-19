Ученые нашли за Полярным кругом «шары Богов»

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Ученое сообщество не может объяснить природу возникновения таинственных сферических объектов в центре арктического архипелага.

В Северном Ледовитом океане на острове Чампа ученые нашли каменные сферы, происхождение которых является загадкой. Остров находится за Полярным кругом и, кроме этих каменных шаров, мало чем отличается от расположенных в той же акватории участков суши: ледники, невысокие скалистые горы, убогие и ничем не примечательные растительный и животный миры.

Но камни правильной круглой формы делают унылый арктический пейзаж исключительным.

По одной из версий, круглые объекты – это дело человеческих рук. Однако подтверждения этой теории не нашли, потому что следы пребывания людей на острове обнаружить не удалось. Учёные из Арктического государственного университета убеждены, что сферические камни сформировались в процессе кристаллизации и намагничивания песчаника, но и эта версия не всех убедила. Австрийские геологи выдвинули предположение, что сферическую форму камням придала воды, а шаровидная форма обусловлена органическим ядром.

Но есть и еще одно мнение. Швейцарский писатель Эрих Ф. Деникен писал, что это «шары Богов», которыми они «играли за Полярным кругом».