Эксперты рассказали, как распознать рак языка на ранних стадиях

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Рак языка остаётся довольно редким заболеванием, но имеет знакомые многим симптомы и вызван популярными привычками.

К признакам ранней стадии рака, существование которых должно заставить насторожиться, эксперты относят ощущения, которые так или иначе знакомы многим людям. Болевые в челюсти, языке или горле и при глотании, ощущение нахождения чужеродного предмета внутри, язвы или новообразования внутри языка и на его нижней части чаще всего свидетельствуют о проблеме. Однако эти же симптомы могут означать не только рак языка, но и другого участка полости рта.

Возбудителями болезни зачастую становятся вредные привычки – курение и алкоголь. А приверженцы обоих видов пагубного образа жизни находятся в зоне повышенного риска, хотя ещё больше не повезло мужчинам за 50 и людям с вирусом папилломы человека – они также не в безопасности. Популярное среди пожилых мужчин жевание табака тоже помогает распознать рак языка.