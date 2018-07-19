Ученые создали из основного компонента ботокса обезболивающее

Сегодня, 19:45

Многие люди смогут забыть о боли после окончательного завершения проекта по созданию препарата.

Ученые из Шеффилдского университета нашли способ сделать из основного компонента ботокса - ботулотоксина - хорошее обезболивающее. Ботулотоксин - один из сильнейших органических ядов, он блокирует сигналы, передаваемые от мышц к мозгу. Однако в маленьких дозах он может служить лекарственным препаратом. Обычно этот компонент используется в косметических целях для того, чтобы разгладить морщины на лице.

Исследователи решили испытать этот токсин на предмет обезболивания. Исследования проводились на лабораторных мышах. В спинной мозг им был введен данный препарат, и ученые обнаружили, что в течение трех недель мыши не чувствовали боли. Проверяли они это с помощью маленьких палочек, которыми трогали лапки животных. При этом мыши спокойно передвигались, что говорит о том, что препарат, который создали ученые, не блокирует двигательные мышечные сигналы, а только сигналы о боли. Ученые предположили, что в дальнейшем это средство можно будет адаптировать под людей с хронической болью.