Американские ученые признали большинство витаминных комплексов бесполезными

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Ученые из Ассоциации американских кардиологов исследовали разнообразные витаминные комплексы на рынке США.

Они обнародовали результаты исследования, в которых утверждают, что большинство витаминных комплексов можно признать бесполезными из-за слабого влияния на здоровье человека. Ученые признали в результате экспериментов, что витамин С не помогает быстрее бороться с простудой. Больной, принимающий витамин, восстанавливается примерно за то же время, что и не принимающий.

Также опровергли они утверждение, что витамин D снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера. Американские ученые не зафиксировали улучшения состояния мозга при приеме витамина D.

Исследователи призвали людей употреблять свежие фрукты и овощи, самый лучший источник витаминов, в отличие от фармакологии.