«Неоценимый вклад»: роботы помогут людям при серьёзных катаклизмах

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Учёные современности не перестают удивлять людей ни на минуту. Технологии развиваются также стремительно, как и молодые умы. Маленькие роботы смогут помочь людям после разрушений, нанесённых катаклизмами.

Одной из главных особенностей ноу-хау стало то, что устранение последствий буйства природных явлений является очень сложной задачей. Люди сталкиваются с множеством проблем: завалины, разрушенные дороги, неспособность оказать помощь из-за непроходимости транспорта.

Для лучшего взаимодействия человека и машины SHRIMP – именно так называется главная разработка, будет служить платформой. Микророботы существенно облегчат жизнь людям. «Это будет неоценимый вклад не только в жизнь людей, но и в историю роботостроения»,- пишет один из разработчиков. На данном этапе современному человеку остаётся только ждать, когда закончатся тесты роботов-помощников.