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Учёные МГУ сделали настоящий прорыв. Тесты на наличие химического отравления стали почти мгновенными.

Британии это бы очень помогло и пришлось кстати к делу Скрипалей. Россия создала экспресс-тест на химоружие. Если бы причину недомогания Скрипалей удалось установить быстрее, понадобилось бы меньше времени на их выздоровление.

Новый экспресс-тест, который создала Россия, позволяет выявление соединений, которые остаются после пользования фосфоросодержащими ядами. С помощью нового метода можно миновать такую стадию, как дериватизация. Следовательно, время, необходимое для проведения анализа, значительно сокращается.

Для этого используется особый сорбент. До настоящего времени, лабораторная практика использовала его очень редко. В то же время по коммерческим показателям он является вполне доступным и может использоваться для того, чтобы провести экспресс-тест.

Разработка нового теста проводилась учёными МГУ в тесном сотрудничестве со специалистами Минобороны.

Этот метод позволит намного более оперативно выявлять, когда на самом деле было применено оружие химического отравления.