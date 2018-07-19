Учёные: Чувствительные к горькому вкусу люди чаще заболевают раком

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По данным британских экспертов, риск возникновения онкологического заболевания составляет 58 %.

Это проверили, изучая в течение 20 лет рацион питания и образ жизни более 5 тысяч женщин пенсионного возраста. Учёные хотели понять, как возникает рак у таких дам. Оказалось, что чувствительность к горькому вкусу имеет отношение к раку. Если такая пища была женщинам особо не приятна, то это повышало риск заболевания.

Кто воспринимал горькие продукты не так сильно, страдали от рака меньше. Эксперты отмечают, что не гарантируют действенность данных результатов для всех людей. Нужно провести исследования по другим возрастным категориям, а также включить в число испытуемых мужчин. Однако информация уже представляет некоторую ценность для науки.