В Японии пообещали устроить метеоритный дождь

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Японская компания занимается созданием первой в мире технологии падающих звезд.

В 2020 году в Японии пообещали устроить искусственный метеоритный дождь. Токийские инженеры заявили, что работа по созданию двух новых искусственных спутников перешла в завершающую стадию. Каждому спутнику погрузят на борт по 400 маленьких синтетических капсул, которые сделаны из специального химического состава, вещество придает им любой цвет. Эти секретные гранулы носитель может сбросить где угодно и в любое время.

Гранулы загорятся и начнут светиться при входе в атмосферные слои Земли. Метеоритный дождь можно будет увидеть в радиусе двухсот километров при безоблачном небе.

Запуск первого спутника намечен на март 2019 года.

Недавно появилась информация, японскому космическому зонду «Хаябуса-2» удалось сделать снимки астероида Рюгу, путь до которого занял 4 года.