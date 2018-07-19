Учёные создали нового робота, способного работать в экстремальных условиях

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Аппарат способен выдержать любую проверку на прочность. Учёные из Массачусетского университета смогли добиться того, что машина может работать даже под льдами Антарктики.

Специалисты назвали аппарат Seabed. Отличительной способностью робота является возможность погружения в ледяную воду глубиной до двух километров.

Одним из минусов можно назвать то, что машина не может самостоятельно передвигаться. Робота опускают в воду, и он способен только зависать в ней. Также учёные отмечают, что качество сигнала оставляет желать лучшего. Конструктор уверяет, что это временно и все недочёты будут доработаны в ближайшие сроки.

Качество передачи данных уже сравнили с тем, как зонды отправляют информацию с Марса до Земли, а также утверждают, что хоть это происходит намного реже, но всё-таки стабильнее.