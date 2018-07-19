В Канаде изобрели индикатор для распознавания испорченных продуктов

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Новая разработка позволит покупателю прямо в магазине выявить зараженную бактериями еду.

Канадские ученые потратили 15 лет на то, чтобы придумать способ, как при покупке продуктов определить, не заражены ли они какой-нибудь палочкой, например. И вот, наконец, их труды увенчались успехом: они изобрели Sentinel Wrap. Это индикатор испорченных продуктов, который покажет то, что человек не может увидеть.

Устройство состоит из прямоугольного кусочка тонкого пластика, на который нанесены чувствительные полоски и микрочип. С помощью струйного принтера на него нанесли каплю ДНК. При контакте пластика с исследуемым объектом остается след, который светится в ультрафиолете, если обнаружены патогенные микроорганизмы.

Для массового использования индикатора будет создано специальное мобильное приложение для распознавания светящейся полоски.

Работа над инновационным устройством еще не закончена. Пока на обработку информации у Sentinel Wrap уходит весь день, тогда как должен выдавать результат практически мгновенно. Кроме того, индикатор, кроме выявления испорченных продуктов, индикатор должен будет определять чистоту питьевых жидкостей.

Как использовать инновацию в медицине еще думают, но уже понятно, что она поможет в назначении лечения инфицированных ран или контролировать стерильность медицинских инструментов.

Изобретатели считают, что индикатор Sentinel Wrap будет доступен каждому желающему благодаря своей невысокой стоимости и простоте использования.