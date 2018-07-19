В Вашингтоне планируют поставить на учёт всех бродячих котов

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Проблема с бродячими животными набирает обороты во всех городах мира. Учёные пытаются понять, что же можно сделать такого, чтобы смочь контролировать количество бездомных котов в Вашингтоне.

Проект был представлен относительно недавно, но уже во всю обсуждается в Сети. Уличные животные защищены специальной политикой государства, что затрудняет достижение цели. Бродячие коты могут быть пойманы соответствующими службами для посещения ветеринара. Специалист может стерилизовать представителей семейства кошачьих, однако вскоре отпустить их на волю. Проблема системы заключается в том, что она не рассчитана на то, чтобы принимать во внимание условия жизни котов.

«D.C. Cat Count» - проект, который сможет решить проблему. Главное отличие его от других – учёт всех проживающих в столице котов, а в результате – способ контролировать их численность. Подобные меры могут улучшить качество жизни братьев наших меньших, не причиняя им никакого вреда. На реализацию проекта уйдёт около 3 лет, а также уже выделено около 1,5 миллиона долларов США.