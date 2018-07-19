Создан манипулятор для ловли хрупких медуз

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Изобретательский прорыв позволит человеку не разрушать целостность природы и одновременно изучать водных обитателей.

В США ученые Гарвардского университета создали уникального робота для ловли хрупких медуз, осьминогов и других морских обитателей. По словам изобретателей техника современного уровня была неспособна безболезненно для существа достать его из воды для изучения. Но теперь, когда создан манипулятор такого типа, можно будет ловить морских животных, изучать и отпускать обратно на волю. Робот состоит из пяти «пальцев», на каждом из которых по две «фаланги» (два правильных пятиугольника) и еще маленький «ноготь» в форме треугольника, одной пятой части пятиугольника. В результате при применении специального поворотного механизма, «рука» робота сжимается и образует додекаэдр, то есть многогранник из 12 правильных пятиугольников.

Манипулятор уже был опробован и весьма успешно. Ему удалось поймать одну медузу, кальмара и осьминога. При этом он не нанес никакого вреда животным и они были отпущены обратно после достаточного изучения.

Плюсы изобретения таких технологий в том, что теперь человек способен, не разрушая целостную экосистему, изучать необходимую ему информацию.