«Не только от солнца»: солнцезащитный крем способен снизить риск рака кожи

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Ученые утверждают, что если правильно использовать крем для защиты от солнца, то возможно предотвратить тяжелое заболевание.

Исследователи, занимающиеся проблемой рака кожи или же меланомы, которая является самым агрессивным проявлением рака этого вида, сообщают, что молодые люди, получившие множество солнечных ожогов в детстве, более восприимчивы к данному заболеванию. Однако, как показали исследования, солнцезащитный крем действует не только от солнца, а еще и способен снизить риск меланомы на 40%. Поэтому ученые призывают пользоваться данным защитным кремом для того, чтобы не пополнить ряды людей с раком кожи.

Также исследования показали, что на солнечных пляжах Австралии солнцезащитным кремом пользуются большинство женщин с бледной кожей и, что важно, с высоким образованием. А вот смуглые мужчины предпочитают и дальше купаться в лучах солнца, не пытаясь как-то предотвратить их воздействие на собственное здоровье.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в мире с каждым годом растет количество людей со злокачественным раком кожи и необходимо предпринять меры для предотвращения еще большего распространения заболевания, и, в первую очередь, этим должны заниматься сами люди.