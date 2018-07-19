Уфологи: Пришельцы обрекут Землю, если разбомбят Луну

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Крупнейший спутник планеты является одновременно её уязвимым местом.

Уфологи уже не раз предупреждали об опасности инопланетных цивилизаций. Пока полномасштабной агрессии со стороны НЛО замечено не было, однако специалисты призывают человечество быть настороже. При этом особое внимание, по мнению исследователей, стоит обратить на Луну. Здесь неоднократно замечали следы пришельцев, однако какова была их истинная цель на поверхности спутника, не известно. Уфологи уверены, что данный космический объект может быть ключом к уничтожению человечества.

Специалисты смоделировали ситуацию, когда Луна была бы разрушена. В таком случае Землю бы окружили её фрагменты, образовав метеоритный пояс. Небесные тела время от времени падали бы на земную поверхность, однако этого было бы недостаточно, чтобы уничтожить здесь всё живое. В то же время внезапное исчезновение такого крупного гравитационного поля привело к масштабным катаклизмам, в виде гигантского разрушительного цунами. То, что не было бы уничтожено волнением мирового океана, погибло бы в будущем благодаря резкому изменению наклона земной оси. Сейчас, благодаря Луне, ось земли стабилизируется.

При отсутствии спутника начнётся дисбаланс, который спровоцирует масштабные климатические изменения и глобальную катастрофу. Таким образом, пришельцы просто таки обрекут Землю на гибель, если каким-то образом разбомбят Луну.