Учёные выяснили, что организм может сам бороться с ожирением

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Мечта есть жирную пищу и не толстеть может стать реальностью. Американские и канадские учёные провели такой эксперимент на мышах, и он завершился успешно, что даёт надежду и людям.

Учёные посадили две группы мышей на одну диету, которая включала только жирные блюда. Однако одной из групп они подливали в воду сукцинат, метаболит, образующийся в результате метаболизма. Контрольная группа резко набрала вес, тогда как пьющая воду с сукцинатом не изменила показателей.

Исследователи объяснили это работой бурого жира, который обеспечивает термогенез и выработку тепла за счёт сжигания жира. Но бурый жир ведёт себя так не всегда, что влияет на появление лишнего веса. Учёные предложили искусственно снабжать организм сукцинатом, который и будет заставлять бурый жир сжигать жиры – это работает и у людей. Но учёные пока не могут назвать дозировку, поскольку запасов бурого жира в человеческом теле для борьбы с ожирением меньше, чем у мышей.