В Англии нашли зуб 16-метровой акулы-мегалодона, которой больше 3 миллионов лет

Сегодня, 16:34

Мегалодон являлся крупнейшей акулой из когда-либо существовавших, его длина достигала 16 метров, а вес – 47 тонн. В Британии была найдена окаменелость, которая оказалось зубом гигантского подводного хищника. Возраст находки составляет более 3 миллионов лет.

Археолог Тони Гейс из Англии сделал открытие на пляже города Клактона в графстве Эссекс. Ученый рассказал, что смог сразу же точно определить, чем является его находка из-за крупных размеров. Зубы мегалодона, как и размер тела рыбы, в три раза больше, чем у самой большой белой акулы. До этого 65-летний археолог в течение последних семи лет исследовал пляжи своего города на предмет необычных древних находок. Кроме того, Тони Гейс курирует местный Музей авиационного общества Восточного Эссекса в Пойнт-Яре, который занимается поиском разбитых военных самолетов.

В коллекции уникальных находок ученого есть челюсть дикого кабана, два зуба редкого шерстяного носорога. Он нашел много костей мамонта – лодыжку, часть лба и зубы. Это открытие было удивительным для данной области, но не таким, как зуб мегалодона, который жил больше 3 миллионов лет назад.