Более десяти лет астрономы следят, как черная дыра пожирает звезду

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Звезда, которую пожирает сверхмассивная черная дыра, находится на расстоянии в 290 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы из Университета Нью-Гэмпшира более десяти лет следят, как плотная структура звезды была разорвана черной дырой, а сейчас громадное гравитационное притяжение черной дыры поглощает остатки звезды. В ходе поглощения образунется рентгеновское излучение, которое изучают астрономы.

Соавтор исследования Йелле Кастра рассказал, что черная дыра не может справиться со всем объемом поглощаемого материала звезды и часть материи выпускает наружу, за свои пределы.

Данные исследования дают богатый материал для лучшего понимания принципов существования черных дыр, а также их взаимодействия с другими космическими объектами. В конечном итоге эти данные могут дать подтверждение теории гравитации, согласно которой доказывается существование черных дыр.