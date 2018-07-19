«Золотые сокровища»: В Казахстане нашли древний клад

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Огромное количество древних золотых изделий найдены археологами в могильнике Елеке Сазы в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Доктор исторических наук Зайнолла Самашев сообщил, что находки были сделаны на двух объектах раскопок на этом находящемся в горах в Восточном Казахстане могильнике. Археологические работы здесь ведутся с 2016 года.

Сейчас уже найдено около 3000 всевозможных золотых изделий. Золотые сокровища датируются 7-8 веками до нашей эры и относятся к Сакской эпохе. Это множество женских украшений, бус, застежек для одежды. Также найдены золотые украшения лошадиной сбруи. Древний клад принадлежал знатным людям. Степень сохранности находок поразительна. Они представляют огромную историческую и художественную ценность.

Поразительна степень развития технологии изготовления украшений. Золотые бусины диаметром 1 мм каким-то образом просверлены, чтобы в них можно было вставить нитку.

Археологи говорят, что, несмотря на громадное количество артефактов, которые они нашли, материала для продолжения раскопок на этом могильнике хватит еще на несколько лет работы. Всего на могильнике Елеке Сазы в Тарбагатайском районе в долине среди гор на высоте 1500 метров над уровнем моря расположены около 300 курганов.

Восточно-Казахстанская область открывает широчайшее поле для исследований археологов. В рамках государственной казахстанской программы «Рухани жаңғыру» в Казахстане началась реализация проекта «Древние сокровища». В соответствии с данным проектом археологами ведутся исследования Берельского кургана в Катон-Карагайском районе, Шиликтинского в Зайсанском, монастыря Аблайкит в Уланском, могильника “Елеке Сазы” в Тарбагатайском и Кырыкунгира в Абайском районах Восточного Казахстана.