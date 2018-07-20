Нейросеть защитит водопровод от инфекций

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Уровень качества водопроводной воды будет отслеживать искусственный интеллект. Качество воды станет выше, а процесс отслеживания – дешевле.

В университете Ватерлоо разработали искусственный интеллект, способный различать водоросли и цианобактерии в процессе из размножения в системе водоснабжения. Тесты прошли успешно, и группа ученых намерена приступить к проработке всех возможных сценариев и оптимизации технологии, которая защитит людей от всевозможных инфекций в воде.

Тестирование проводилось в течение двух часов ежедневно. Результаты мониторинга водопроводной воды нейросеть передавала оператору, который девал заключение о качестве воды и работе искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что эта разработка не первая в своем роде, но менее дорогостоящая, чем аналоги, и требует меньших энергозатрат и человеческих ресурсов. Дальнейшая работа ученых над усовершенствованием нейросети позволит технологии мониторить водопровод непрерывно и полностью очистит воду от загрязняющих веществ и инфекций.

На коммерциализацию системы анализа воды потребуется до 3 лет, а технологию постоянного контроля можно ждать уже через 4 года.

Австралийская научная организация CSIRO представила свою технологию очистки воды. Они разработали графеновую пленку. Эта новая дешевая технология в состоянии обеспечить почти треть населения Земли чистой питьевой водой. Эксперимент по очистке провели в Сиднейской бухте, из которой взяли воду и сделали ее пригодной для питья.