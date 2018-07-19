Психологи: с плохим настроением легче настроиться на рабочий лад

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Как не парадоксально, но именно плохое настроение помогает человеку эффективнее работать. Такой результат показало исследование ученых из Университета Ватерлоо.

Депрессивные состояния в последнее время довольно часто стали наблюдаться у людей различных возрастов. Известно, что плохое настроение обусловлено экономической ситуацией, постоянным стрессом и другими проблемами.

Ученые из Университета Ватерлоо – профессор психологии Тара Маколи и доктор философии Мартин С. Габель решили проследить влияние депрессии на активность человека, для этого они провели эксперимент в котором поучаствовало 95 добровольцев. В результате психологи установили, что с плохим настроением легче настроиться на рабочий лад. Одним из исследуемых факторов стало влияние эмоциональной реактивности и его взаимосвязь с настроением. Напомним, что эмоциональная реактивность является чувствительность, интенсивность и длительность эмоциональной реакции, которая напрямую связанна с настроением.

В ходе эксперимента установлено, что для части людей плохое настроение помогает мыслить быстрее и острее, что очень важно не только в повседневной жизни, но и в критической ситуации. Такие люди лучше показывают абсолютно противоположный эффект, быстрее и качественнее работая в состоянии плохого настроения.

В ходе эксперимента все его участники выполняли по девять различных задач и отвечали на вопросы. Во время исследования анализировалась зависимость настроения, эмоциональных реакций и рабочей памяти.