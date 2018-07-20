Подводный огород вырастили у берегов Италии

Сегодня, 01:45

Специалисты компании Ocean Reef Group решили создать уникальный огород под водой. Мини-теплицы расположены у берегов Генуи (Италия).

Итальянские специалисты вырастили подводный огород у берегов Италии. Для осуществления проекта сотрудниками компании Ocean Reef Group разработаны специальные теплицы, которые имеют специфическую форму, именно внутри них и будут размещены растения. Для выращивания не будет использоваться традиционный грунт, а будет применяться система гидропоники и обработки специальной орошающей жидкостью, которая будет создаваться при помощи технологии опреснения морской воды.

На сегодняшний день в теплицах уже посажены помидоры, бобы, чеснок, а также некоторые лечебные травы, которые с успехом развиваются. Для ухода за зелеными насаждениями огородников обучили навыкам дайвинга.

Известно, что разработка проекта ведется уже около шести лет, а взялась за него компания Ocean Reef Group, которая известна производством подводного оснащения. Ученые убеждены, что растения, которые будут выращены таким необычным способом, имеют множество преимуществ. Основной задачей такого огорода является стабилизация температуры моря.

Создатели такого необычного огорода убеждены, что с увеличением масштабов продовольственного кризиса, сельское хозяйство вынужденно будет «уйти под воду». На данный момент экономической целесообразности такой огород не имеет.