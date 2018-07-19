Засуха открывает древние тайны Британии

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Природа показала неизведанные исторические памятники в Уэльсе.

В Британии началась засуха, которую не видели здесь более 40 лет. Несмотря на гибель урожая и массу прочих негативных явлений, британцы смогли извлечь из этого значительную пользу. Как пишет местная пресса, массовая гибель растений открывает древние тайны туманного Альбиона.

К примеру, в Уэльсе в последнее время участились случаи обнаружение исторических памяток. Один из них произошёл недавно в долине Гламорган. Здесь были найдены следы древнего форта с фрагментами римской виллы внутри. Обнаружить данное место удалось благодаря облёту территории на самолёте.

При этом учёные отмечают, что подобные поселения за последние месяцы проявляются по всему региону.

На севере Англии нашли «сад призраков» 17-го века, который считался ранее безвозвратно утраченным. Также были найдены следы разрушенного особняка в Ноттингемшире и территория военного аэродрома времён Второй мировой войны в Хэмпшире.