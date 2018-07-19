В Ирландии дрон нашел гробницу возрастом 5500 тысяч лет

Сегодня, 14:35

Погребальные камеры старше Стоунхенджа и пирамид в Гизе обнаружил беспилотник на территории комплекса Бру-на-Бойн. Курганы моментально стали объектами Всемирного наследия.

Гробницу возрастом 5500 лет нашел дрон Университетского колледжа Дублина. Археологи прочесывали комплекс Бру-на-Бойн в Ирландии, когда из-под земли показались две погребальные камеры. Ученые не сомневались, новоиспеченные объекты Всемирного наследия старше Стоунхенджа и пирамид в Гизе. Вскоре предположения подтвердились, а сложенный вручную столб из камней стал одним из наиболее ценных артефактом XXI века.

На старейших погребальных камерах открытия ирландских археологов не прекратились. Позднее были обнаружены две «спутниковые» гробницы. Сейчас на территории комплекса Бру-на-Бойн продолжаются раскопки, которые, к слову, стартовали еще в середине ХХ века.