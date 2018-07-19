Уфологи обвинили NASA в удалении видео, подтверждающего существование города инопланетян на Луне

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Скотт Уоринг не мог даже представить, что пришельцы могли колонизировать Луну. Теперь же, американцы пытаются скрыть доказательства, за что им придётся поплатиться.

Эксперты акцентировали внимание на том, что в 2014 году Уоринг на снимках NASA обнаружил город инопланетян. Спустя некоторое время появились новые подтверждения. Таинственные свечения было видно невооружённым глазом. Но сейчас космическое агентство решило удалить видеоролик, на кадрах которого нашли город на Луне. Его размеры достигают 150 метров в длину и 15 метров в ширину. Уфолог уточнил, что там может быть жизнь, однако она может быть не предназначена для человека.

К NASA после публикации загадочного видео было множество претензий от учёных. Некоторые полагают, что снимки были искажёнными. Вероятно, представители агентства удалили видео именно из-за критики. Однако, сообщество уфологов считает обратное. Они обвинили американских учёных в сокрытии существования города инопланетян, а теперь планируют самостоятельно доказать наличие жизни на спутнике Земли.