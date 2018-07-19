Коммунальщики случайно откопали одну из первых церквей в Риме

Сегодня, 14:30

Она могла быть построена в 1 веке нашей эры. Также электрики обнаружили гробницы, где покоились древние римляне.

В Риме коммунальщики случайно откопали одну из первых христианских церквей, которую возвели в 1 веке нашей эры. Здание состоит из четырех комнат, стены которых выполнены из кирпича. Также присутствует мрамор красных, зеленых и бежевых цветов, привезенный из Спарты, Египта и Туниса. Естественно, место осмотрят квалифицированные археологи, которые дадут окончательные результаты.

Найдено и кладбище, на котором сохранились останки одного римлянина. Специалисты предполагают, что раскопанная христианская церковь была престижной и могла иметь святую функцию. В здании могла проживать благородная семья или же могли проводить различные культы поклонения.