Электронные сигареты или никотиновые пластыри могут привести к внезапной детской смерти

Сегодня, 05:15

Использование любой формы никотина во время беременности должно быть запрещено – это опасно для организма будущих мам и их детей.

В мире не осталось людей, которые не знают о вреде курения для беременных, но некоторые женщины считают, что альтернативные виды употребления табака – никотиновый пластырь или электронная сигарета – гораздо менее вредны. Но, проведенные исследования доказали опасность такого заблуждения. Использование электронных сигарет или никотинового пластыря увеличивает риск развития синдрома внезапной детской смерти, то есть относительно здоровый ребёнок может неожиданно умереть в возрасте до 1 года по необъяснимой причине. Как правило, смерть наступает во сне из-за нарушения дыхания.

До сих пор, решившим забеременеть, врачи советовали использовать в качестве замены курению никотиновые пластыри или электронные сигареты. Теперь исследователи доказали, что такая никотиновая терапия не применима для женщин в период вынашивания ребенка. Электронные сигареты и никотиновые пластыри, также как и традиционное курение табака, могут привести к развитию синдрома внезапной детской смерти у будущего малыша.

Стоит отметить, что несмотря на многолетнюю пропаганду страшных последствий употребления табака, во многих странах более 10% беременных продолжают курить, несмотря на то, что это может спровоцировать выкидыш, преждевременные роды, дефицит массы тела новорожденного и рождение мертвого ребенка.