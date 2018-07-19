«Гибель всё ближе»: Планета Х подошла к Земле и провоцирует катаклизмы

Сегодня, 12:40

Гравитация Нибиру активизирует геологические процессы в недрах нашей планеты.

В последнее время много внимания уделяется таинственной планете Нибиру, которая, согласно множеству легенд и преданий, должна уничтожить всё живое на Земле. Зерно истины в данном утверждении видят и учёные, многие из которых признают её существование. На днях бывший сотрудник геологического ведомства США Итан Троубридж констатировал в интервью СМИ, что гибель человечества всё ближе, поскольку планета X подошла к Земле на рекордно малое расстояние.

Огромное гравитационное поле данного объекта провоцирует разного рода катаклизмы на нашей планете. При этом, некоторые явления люди уже могли наблюдать. К примеру, участившиеся извержения вулканов, которые, по мнению учёного, по своим масштабам даже не идут в сравнение с тем, что ожидает Землю в ближайшем будущем. Наибольшу опасность, по мнению Троубриджа, стоит ожидать от супервулкана Йеллоустона в США. Именно отсюда начнётся глобальная катастрофа, которая накроет всю планету.

Ранее ученые пришли к выводу, что опасная планета X Нибиру наклоняет Солнце.