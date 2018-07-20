NASA показало на фото древнее озеро на Марсе

Сегодня, 01:15

Много лет назад на поверхности красной планеты существовали огромные водоёмы.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало очередную порцию снимков с Марса. На этот раз специалисты ведомства обнаружили на поверхности красной планеты древнее озеро. Этим снимком NASA показало, что много лет назад здесь были огромные водоёмы. Величина данного объекта составляет порядка 280 километров. По подсчётам учёных, озеро существовало здесь порядка 2,5 млрд лет назад. На месте, где ранее располагалось дно, специалисты заметили следы минералов. Исследователи считают, что подобного рода водоёмы заслуживают более пристального внимания. Их изучение позволит понять, что уничтожило жизнь на Марсе. Пока что отправить марсоход к данному участку не представляется возможным. Вероятно, это произойдёт в ближайшее время. Учёные хотят взять образцы грунта на месте древнего озера.

Ранее мы писали, что в NASA показали снимки опасного околоземного астероида. Космическое тело потенциально может разрушить Землю.