Сегодня, 11:30

В сети постоянно появляются новые снимки Вселенной. Новые кадры поражают своей бездонностью и дают возможность рассмотреть множество галактик.

Новые снимки Вселенной поразили невероятным масштабом. Человечество уже много лет изучает космос, но его просторы до сих пор остаются непостижимыми. На сегодняшний день существует множество новейших телескопов и систем, которые помогают снять самые отдаленные уголки Вселенной для их дальнейшего изучения. Именно в результате анализа полученных с подобных систем данных, можно каждому убедиться в степени необъятности космических просторов.

Специалистами Европейского космического агентства опубликованы новые фотографии части Вселенной, которая расположена над Северным полушарием. Известно, что на представленном изображении каждая светлая точка является отдельной галактикой.

Не только обычному человеку, но и ученым, изучающим космическое пространство не один год, тяжело вообразить такую неординарность Вселенной. Известно, что только наша галактика имеет 100000 световых лет в ширину и содержит около 100 миллиардов звезд, хотя большинство специалистов уверены, что их гораздо больше. По предварительным подсчетам, на каждого жителя Земли приходится около 14 звезд по всему Млечному пути.

На сегодняшний день полюс галактики дает нам возможность изучать Вселенную в пределах 180 градусов из-за того, что светящийся центр галактики не мешает наблюдению. Данная область видна с Северного полушария Земли и находится в направлении созвездия Волосы Вероники. Изображение было получено с помощью телескопа, установленного в Космической обсерватории Гершеля.