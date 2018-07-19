Ученые доказали, что кофе не поможет избавиться от лишнего веса

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Американские ученые доказали, что кофе не является тем напитком, который способствует похудению. Результаты исследования показали, что люди, которые утром выпивают чашку кофе, съедают на 10% меньше завтрака, но они компенсируют нехватку калорий на протяжении дня.

Автор исследования профессор Кэрол ДеНисшен из Государственного университета Нью-Йорка заявила, что кофе не подавляет аппетит и не помогает метаболизму. Питье крепкого кофе утром может сократить людям завтрак, но это не сделает талию меньше, предупреждает новое исследование. Дело в том, что нехватку калорий люди компенсировали в течении дня и съедали пищи больше, чем могли бы за завтраком.

Диетологи рекомендуют, чтобы избавиться от лишнего веса употреблять по стакану чистой воды перед едой. Ученее говорят, что этот метод поможет за завтраком съедать меньше калорий.