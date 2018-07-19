В Бразилии засняли на камеру огромный «огненный» НЛО

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На территории бразильского города Кампинас местные жите были шокированы, когда в небе четко увидели пролетающий мимо НЛО. По словам свидетелей, объект в небе буквально горел.

Стало известно, что 17 июля 2018 года в Бразилии в населенном пункте Кампинас яркий метеоритный огненный шар пронесся по небу. Очевидцы стали утверждать, что загадочный объект мог быть инопланетного происхождения, поскольку ранее бразильцы подобного в небе никогда не видели. Сообщается, что «огненный» шар полетел к северо-западу от Сан-Паулу.

Одному из очевидцев удалось заснять на камеру странный НЛО и опубликовать видео на YouTube. Стоит отметить, что бразильские уфологи взялись изучать ролик. Однако пока не прокомментировали происшествие.