В канадском лесу Йети пытался снять фотоловушку

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Мохнатая лапа терроризировала камеру, но так и не смогла ее разбить. В YouTube ролик от ведущих «Mountain Beast Mysteries» набрал почти 20 тысяч просмотров.

В канадском лесу Квебека Йети пытался снять с дерева фотоловушку, но у него ничего не получилось. Примечательно, что снежный человек показал зрителям только мохнатую лапу, а сам скрывался за кадром. Охотники на бигфут уверенны, что это существо обладает колоссальными интеллектуальными способностями, включая телепатию и телепортацию, а потому без труда определило, что может разоблачить себя и скрывалось.

Исследователи уверенны, что они стали свидетелями существования Йети, но скептики активно развивают свою сторону. По их мнению, возле фотоловушки крутилась белка или куница и животное просто рассматривало устройство. Увы, но этот момент никто пока не сможет доказать.