В сети показали уникальные кадры секретного проекта «Маджестик 12»

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В середине XX века американским учёным были доступны выдающиеся даже по современным меркам технологии.

В сети появились новые доказательства деятельности специалистов секретного проекта «Маджестик 12», действующих под протекторатом спецслужб США, если верить последователям теории заговора. В социальных сетях активно распространяется видеоролик, где демонстрируется работа учёных с загадочным летательным аппаратом, транспортирующим не менее загадочный груз.

На кадрах авторы показали, что речь идёт примерно о середине XX века, поскольку чёрно-белое изображение и одежда относятся именно к этому периоду времени. На этом фоне выглядят фантастическими летательный аппарат, похожий на громадный квадрокоптер, таинственный объект, который он переносит в своих «щупальцах», а также другие подобные предметы, которые просто висят в воздухе.

Стоит отметить, что данный «беспилотник» даже по нынешним меркам выглядит футуристично, поскольку, если обратить внимание на его лопасти, то можно заметить, что они вращаются слишком медленно, но аппарат не теряет при этом высоты. Специалисты уникальные кадры ещё никак не прокомментировали. Как они попали в сеть, пока не известно.

Ранее мы писали, что в секретных лабораториях СССР проводили опыты над людьми. Советские учёные создавались солдат-киборгов. По данным из осведомлённых источников, военнослужащим вживляли титан вместо костей.