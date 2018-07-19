Лечение рака редактированием генома оказалось смертельно опасным

Применение генетического редактора может вызвать незапланированные мутации. Их невозможно обнаружить, применяя обычные средства для ДНК-генотипирования.
Система GRISPR/Cas уже давно применяется для лечения рака путём редактирования генома. Как оказалось, этот метод является смертельно опасным.
С помощью GRISPR/Cas модифицируется нуклеотидная последовательность в дезоксирибонуклеиновой кислоте.
Разработчики метода полагают, что когда при этом происходит укорачивание генома – это является крайне редким явлением. В целом, по их мнению, оно не влияет на эффективность этого способа лечения онкологии.
В то же время ряд экспертов Великобритании выражают твёрдую уверенность, что редактирование генома более опасно, чем полезно. Они утверждают, что воздействие GRISPR/Cas влечёт масштабные генетические перестройки, последствия которых предсказать невозможно.
Будет ли в результате новых исследований запрещено лечить рак редактированием генома, пока не известно.
В настоящее время GRISPR/Cas продолжает применяться.