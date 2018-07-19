Лечение рака редактированием генома оказалось смертельно опасным

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Применение генетического редактора может вызвать незапланированные мутации. Их невозможно обнаружить, применяя обычные средства для ДНК-генотипирования.

Система GRISPR/Cas уже давно применяется для лечения рака путём редактирования генома. Как оказалось, этот метод является смертельно опасным.

С помощью GRISPR/Cas модифицируется нуклеотидная последовательность в дезоксирибонуклеиновой кислоте.

Разработчики метода полагают, что когда при этом происходит укорачивание генома – это является крайне редким явлением. В целом, по их мнению, оно не влияет на эффективность этого способа лечения онкологии.

В то же время ряд экспертов Великобритании выражают твёрдую уверенность, что редактирование генома более опасно, чем полезно. Они утверждают, что воздействие GRISPR/Cas влечёт масштабные генетические перестройки, последствия которых предсказать невозможно.

Будет ли в результате новых исследований запрещено лечить рак редактированием генома, пока не известно.

В настоящее время GRISPR/Cas продолжает применяться.