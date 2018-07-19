Фотограф Федерации космонавтики России раскроет секреты съёмок Луны

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Сделать необычное фото светила можно без профессионального оборудования.

Известный фотограф Федерации космонавтики России Олег Семенов проведёт мастер-класс для начинающих фотографов и любителей космоса. На мероприятии, которое пройдёт 20 июля, он раскроет секреты съёмок Луны и поведает о том, как получить красочное фото светила, не имея при этом профессионального оборудования. По словам специалиста, для этих целей совершенно необязательно находиться в космосе.

Сам он вот уже много лет специализируется съёмках космических тел. Качественный и «живой» снимок можно, по его словам, сделать с Земли при помощи самой обычной камеры. О том, как это сделать, о всех тонкостях и правилах фотографирования Луны он расскажет на предстоящей встрече. Также Семёнов поведает интересные факты об изучении естественного спутника Земли в прошлом столетии.

Ранее мы писали, что уфологи обнаружили на Луне подземную базу инопланетян. Исследователи изучили один из спутниковых снимков NASA, где заметили странный объект.