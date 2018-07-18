Древнейший детеныш змеи найден в ископаемом янтаре

Вчера, 22:55

Научное открытие позволит проследить связь между древними и современными видами животных.

Палеонтологами в Мьянме был найден древнейший детеныш змеи, которому примерно 99 миллионов лет. Это вид змеи происходит из позднего мелового периода. Его название Xiaophis myanmarensi. Ранее в ископаемом янтаре был также найден еще один экземпляр змеиного детеныша, который принадлежит к этому же виду. Примерно одновременно окаменелости пришли в свой современный вид. Меловой период продлился примерно 186 миллионов лет, когда еще существовали динозавры.

«Подразумеваются два очень важных научных последствия и вывода из обнаружения таких окаменелостей, - сообщил профессор Майкл Колдуэлл из Университета Альберты, - Из-за того, что это был детеныш, и из-за того, что ныне существующие научные технологии позволяют нам рассмотреть мельчайшие детали вещи внутри них, и мы можем изобразить анатомию этого детеныша змеи, а также заглянуть внутрь него и сравнить его кости с костями возможно близких по составу ныне живущих змей».