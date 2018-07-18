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Австралийские ученые под руководством Кристофа Бартнека (Christoph Bartneck) из Кентерберийского университета (Новая Зеландия) в своем исследовании решили выяснить, возможна ли «расовая» дискриминация человекообразных роботов, а точнее, дискриминация роботов по цвету корпуса.

Результат исследования был ошеломляющим: оказалось, что человекообразные роботы подвержены расовой дискриминации. Люди-участники эксперимента с большей степенью вероятности были готовы выстрелить по темному вооруженному роботу.

Готовность стрелять по светлому роботу была ниже. Конечно, еще намного ниже была вероятность стрельбы по невооруженному роботу.

Участниками эксперимента были американцы разной расовой принадлежности. Им показывали фотографии человекообразных роботов разных цветов и просили определить их расу. Потом людям показывали фотографии различных роботов, а также людей, держащих в руке всевозможные предметы, в том числе, и оружие. Подопытные должны были быстро принять решение, по кому они будут стрелять.

Оказалось, что предвзятость в отношении жертв работает не только по отношению к людям. Она также актуальна и в отношении роботов.

Форма корпуса, длина волос человекообразного робота определяют в глазах людей гендерную принадлежность робота. В таком случае дискриминация роботов может осуществляться также по гендерному призгаку. Этика взамоотношений человека и робота становится все более актуальной. Ведь количество устройств с искусственным интеллектом уже исчисляется миллионами и будет расти в геометрической прогрессии.