«Жизнь во мраке»: Большая часть истории Земли - кромешная тьма

Сегодня, 21:43

Специалисты уверены, что растения привнесли на планету гораздо большее развитие жизни, нежели микроорганизмы.

Ученые утверждают, что популяция микроскопических организмов, до распространения на Земле растений 400 миллионов лет назад, была самой многочисленной. Для того, чтобы выяснить изменения в жизни на планете за миллиарды лет истории, исследователи из университетов Абердина и Эдинбурга использовали данные о нынешнем состоянии биосферы планеты. Для этого они проанализировали изменения химического состава атмосферы и океанов, которые оставили след в толще пород по всему миру.

Ученые предполагают, что жизнь на Земле берет свое начало приблизительно 3,8 миллиарда лет назад. Тогда микроскопические организмы и бактерии занимали ведущую позицию на планете и жили, в основном, под землей. «Жизнь во мраке» была нормой до появления растений, ведь именно они обогатили планету кислородом и все живое сумело выбраться на поверхность.

«Доисторическая жизнь на Земле была похожа на айсберг ‒ большая часть её была обнаружена ниже поверхности. Общая масса жизни на планете была намного меньше, до того, как растения начали играть первую скрипку, большая часть истории Земли - это кромешная тьма» - комментирует один из исследователей.