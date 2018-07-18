Учёные: Аллергия служит спасением от рака кожи

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Вот уж, воистину, клин клином вышибают. Одна болезнь может убить другую, гораздо более опасную,

Аллергия служит реальным спасением от возникновения рака кожи. К такому выводу пришли учёные, работающие в Имперском колледже, находящемся в Лондоне.

Выводы своих исследований они обнародовали 17 июля, выпустив специальный пресс-релиз. Их опыты, проведённые на мышах, показали, что при возникновении аллергии на том или ином участке тела грызунов, одновременно понижается риск того, что там возникнет рак кожи.

Вероятнее всего, этому способствует то, что при возникновении аллергии резко повышается уровень специальных антител, которые считают раковые образования своими «конкурентами».

Следовательно, думают биологи, аллергены вполне можно использовать в борьбе с возникновением кожных раковых опухолей.

Биологи предполагают в процедуре лечения подобных онкобольных искусственно вызвать у них аллергические реакции, чтобы побороть злокачественные опухоли.

Биомедицина продолжает продвигаться в поисках путей борьбы с раком. Судя по последним данным учёных, подвижки уже стали заметными.

Осталось увидеть результаты научных изысканий и их озвученную стоимость.