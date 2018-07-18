Ученые: Гормон сна защищает от сердечной недостаточности

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Регулярное употребление мелатонина улучшило работу кардиомиоцитов у старых крыс, уменьшив зоны поражения и повреждения ткани сердца при «экзекуции».

Сейчас от сердечной недостаточности страдают 5% мужчин и 3% женщин, однако эксперты прогнозируют, что к середине 21 века цифра будет выше в 3 раза.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики провели очередное исследование. Предмет изучения - сердечная недостаточность, своим сердцем ради здоровья человечества пожертвовали двенадцать старых крыс. Сотрудник ИТЭБ в Пущино Ирина Одинокова рассказала, что половина подопытных с пищей получали гормон сна мелатонин в большом количестве. Выбор сделан не случайно: данное вещество является мощным антиоксидантом, способно проникать в митохондрии и защищать их от повреждения. Через несколько недель на особом рационе у всех животных искусственно вызвали сердечный приступ.

Ученые установили, что сердечная мышца грызунов в опытной группе гораздо меньше пострадала в ходе приступа, чем кардиомиоциты мышей в контрольной группе, а это означает, что гормон подавляет негативные последствия после попадания токсина в митохондрии кардиомиоцитов, и защищает от сердечной недостаточности.

Специалисты пояснили, что для защиты сердца не обязательно спать круглые сутки, пытаясь повысить содержание мелатонина в организме. Достаточно просто включать в свой рацион продукты с высоким содержанием его предшественника - триптофана, а именно бананы, индейку, мясо цыплят, тыквенные семечки, миндаль, мягкий сыр.